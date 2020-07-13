Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2 - 0

Son haftaların başarılı takımı Kasımpaşa, sahasında düşme tehlikesi yaşayan Ç.Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı. İkinci yarıda Hajradinovic ve Anıl Koç'un attığı gollerle sahadan galip ayrılan Fuat Çapa'nın ekibi bir penaltı vuruşunda da yararlanamadı. Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 39 yaparken düşme hattından iyice uzaklaştı. Konuk ekip Ç. Rizespor ise 32 puanla 15.sırada yer aldı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Tirpan, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk. 68 Tarkan Serbest)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak (Dk. 46 Melnjak), Talbi, Alberk Koç, Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Diomande (Dk. 77 Samudio), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Abdullah Durak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), Skoda

Goller: Dk. 53 Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Albayrak, Dk. 61 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Aytaç Kara (Kasımpaşa)





Maçtan dakikalar

4.dakikada sol kanattan gelen ortaya Skoda hamle yaptı kafayı vurdu ama hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

SARI KART 9.dakikada Ç.Rizespor takımında Burak hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

13.dakikada Hajradinovic ceza sahası dışından vurdu top kaleci Tarık'ta kaldı

16.dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Tırpan ortaladı kafayı Thiam vurdu kaleci son anda çıkardı

34.dakikada Hadergjonaj'ın pasında Thiam sert vurdu top kaleyi bulmadı

42.dakikada Aytaç ceza sahası dışından vurdu savunmadan seken topu kaleci Tarık son anda çeldi

43.dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Yusuf Erdoğan'ın ortası kaleye yöneldi, savunmada Burak topu son anda çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

SARI KART 47.dakikada Kasımpaşa takımında Aytaç Kara hakemden sarı kart gördü

GOL! 53.dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in attığı golle 1-0 öne geçti

58.dakikada Alberk Koç sert vurdu top az farkla auta gitti

SARI KART 61.dakikada Ç.Rizespor takımında Diomande yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

GOL! 78.dakikada Kasımpaşa, Anıl Koç'un attığı golle 2-0 öne geçti

87.dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Quaresma'nın düşürülmesi sonucu yaşanan pozisyonda hakem penaltı kararı verdi

88.dakikada Kasımpaşa adına penaltıyı Thiam değerlendiremedi







