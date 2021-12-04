Kasımpaşa bunu hep yapıyor

Düşme hattındaki Kasımpaşa puan veya puanlar için çıktığı Beşiktaş mücadelesinde galibiyet hedefine ulaşamasa da rakibine karşı son dönemde iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. İlk yarısını geride bitirdiği karşılaşmanın 81. dakikasında Umut Dilan Bozok ile beraberlik golünü atan Lacivert-Beyazlılar bir kez daha iç sahada Beşiktaş'a yenilmeden 90 dakikayı tamamladı.

İki maçtır berabere

Sahasında dün akşama kadar oynadığı son 6 maçta Beşiktaş önünde 4 galibiyet 1 beraberlik alan ve sadece 1 kez kaybeden Paşa, rakibinden yine puan almayı başardı. Geriye düştüğü maçtan beraberlikle ayrılarak puanını 12 yapan Paşa düşme hattından çıkamasa da ligde kalma yolunda önemli bir rakipten geriye düştüğü maçta puan almanın mutluluğunu yaşadı.

Pes etmediler

Kasımpaşa geride kalan 15 haftanın 10'unda ilk golü kalesinde gördü. Lacivert-Beyazlılar bu seride maçı çevirmeyi başaramasa da 3 karşılaşmada puan almayı bildi. 3'üncü haftada Galatasaray ve 7. haftadaki Konya karşılaşmalarında iç sahada 2'şer farklı geriye düşmesine rağmen berabere kalan Kasımpaşa dün akşam da Beşiktaş karşısında geriden geldi ve taraftarı önündeki mücadeleden 1 puanla ayrılmış oldu.