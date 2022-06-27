Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bochum U19 Takımı'ndan Ali Demirel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Alman ekibinde geçtiğimiz sezon 12 maça çıkan ve 4 golle oynayan 19 yaşındaki 10 numara, Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Lacivert Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Ali Demirel, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.