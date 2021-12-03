Kasımpaşa - Beşiktaş maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 15. hafta açılış maçında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde ve Avrupa maçlarında zor günler geçiren Beşiktaş Kasımpaşa maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Ghezzal, Teixeira ve Mert Günok sakatlıkları nedeni ile Necip Uysal ise kart cezasından dolayı mücadelede forma diyemeyecek.

Ev sahibi takımda Eysseric ve Travnik takıma dönerken Dirar ve Sadıku sakatlıklarından dolayı Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Son lig maçında Adana Demir ile berabere kalan Kasımpaşa defanstaki sağlam duruşu rakibine az pozisyon vermesi dikkat çekti.

Son lig maçında evinde Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta Vida ve Ghezzal'ın olmayışı Sergen hocanın elini zayıflatıyor.

Oran Analizi

Kasımpaşa için 1.5 alt oranı 3.55 olduğunda toplam 4 maçın hepsinde 1.5 gol barajı aşılırken, rakiplerine ikinci yarı 2.1 oran verildiği toplam 5 maçta hiç kaybetmedi.

Beşiktaş için karşılıklı gol VAR oranı 1.52 olduğunda toplam 3 maçın hepsinde karşılıklı gol olmuştur.