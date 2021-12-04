Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 5 maçtır kazanamayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ın tek golünü atan isim olan Can Bozdoğan, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren 20 yaşındaki orta saha, şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüz bir puanla yetindiğimiz için. Bir önceki maça kıyasla bugünkü oyun arasında büyük bir fark var. Bugün gol atmış olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm gerçekten. Önümüze bakmalıyız. İstatistiksel olarak bu maçta biraz daha iyiydik. Önümüzdeki maçlarda neler yapabileceğimize bakacağız.”







