Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Yalçın, iyi bir oyunla skora gitmek istediklerini ifade etti, ''Kasımpaşa koşan mücadele eden iyi bir takım. Bugün bizim açımızdan kazanmak çok önemli. Savaşan, kazanmak her şeyi yapan bir oyuncu grubu bekliyoruz.'' dedi.

'Bu girdabın içinden ancak beraber çıkabiliriz'

Taraftarın desteği hakkında da konuşan tecrübeli futbol adamı, ''Bu desteğe ihtiyacımız var. Bu girdabın içinden ancak beraber çıkabiliriz. Bunun için biz de, oyuncular da uğraşıyor. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Birlik içinde, iyi bir sonuç ve skorla bu gidişatın içinden çıkmayı planlıyoruz.'' dedi.







