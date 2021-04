Kasımpaşa - Beşiktaş maçı kaç kaç? Kasımpaşa - Bjk canlı skor

Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Siyah-beyazlılarda, milli takımlardan sakat olarak dönen Aboubakar, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz ile kart cezalısı Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gitti. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, eksik isimlerin çokluğunda Necip Uysal ve N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Necip Uysal, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren tecrübeli teknik adam hücum hattında Rosier, Atiba, Ljajic ve N'Koudou'yu 11'de sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.

Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin."

SAKAT OYUNCULAR TRİBÜNDE

Siyah-beyazlı ekipte sakatlık ve cezaları nedeniyle görev alamayan Ghezzal, Mensah ve Aboubakar takımlarını yalnız bırakmadı. 3 oyuncu karşılaşma kadrosunda yer almamasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak adına tribündeki yerlerini aldı.

ROSIER AÇIK, NECİP SAĞ BEKTE

Siyah-beyazlılarda, milli takım dönüşü eksik oyuncular sebebiyle bazı oyuncular kendi mevkileri dışında forma giydi. Kasımpaşa karşısında Ghezzal'ın kart cezalısı olması sebebiyle sağ açıkta Valentin Rosier forma giydi. Bu oyuncudan boşalan sağ bek mevkiinde ise Necip Uysal görev aldı.

LARIN BU KEZ EN UÇTA

Beşiktaş'ın en golcü 2'nci ismi olan Cyle Larin, Kasımpaşa karşısında santrfor olarak görev aldı. Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Abuobakar'ın yokluğunda Cyle Larin en uçta forma giydi. Kanadalı golcü bu sezon genellikle sol açıkta görev almış ve hem attığı goller hem de gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

N'KOUDOU 4 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou 4 maçlık aranın ardından 11'e döndü. Siyah-beyazlı ekipte eksik isimlerin çokluğu nedeniyle Kevin N'Koudou 11'deki yerini aldı. Son haftalarda genellikle sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 maçlık aranın aranın ardından 11'e döndü. N'Koudou son olarak Denizlispor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve 65 dakika sahada kalmıştı.

3 GENÇ ÖNCE U19, SONRA A TAKIM MAÇINDA

Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Serdar Saatçı, Bilal Ceylan ve Emre Bilgin, dün U19 liginde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada da görev almıştı. 3 genç futbolcu; sakat, hasta ve cezalı isimlerin çokluğunda bugün Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçının kadrosuna da dahil edildi. Beşiktaş bu isimlerle birlikte 21 kişilik maç kadrosuna 19 oyuncu dahil etti. 2 kişilik kontenjan ise boş kaldı.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçına 4 isim kart sınırında çıktı. 3’er sarı kartı bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier ve Cyle Larin; Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 33’üncü haftasında iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

ŞENOL CAN’IN İLK MAÇI

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, yeni takımının başında ligde ilk defa görev aldı. Kasımpaşa’da Fuat Çapa’dan boşalan teknik direktörlük görevini milli maç arasında devralan Şenol Çan, yeni takımıyla ilk kez resmi bir maçta görev alacak. Sezonun ilk 30 haftasında Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Şenol Can, kırmızı-siyahlılarla yollarının ayırmasının ardından kısa bir süre sonra Kasımpaşa’da göreve gelmişti. Şenol Can, sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük’ün başında Beşiktaş rakip olmuş ve karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılmıştı.

ŞENOL CAN’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Genç teknik adam kaleci Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul Taşkıran'a, Drinkwater'ın yerine Luckassen'e, Yusuf Erdoğan'ın yerine ise Kevin Varga'ya 11'de görev verdi.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin."

TOSİC ESKİ TAKIMA KARŞI

Siyah-beyazlı ekipte daha önce forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış Dusko Tosic, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Beşiktaş'tan Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic, devre arası transfer döneminde Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli savunmacı, Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı ilk kez rakip oldu.

TARKAN SERBEST 4 AY SONRA KADRODA

Kasımpaşalı Tarkan Serbest, 4 ay sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında görev alan Tarkan Serbest, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında omzundan sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli takım arası öncesinde bireysel çalışmalarına devam eden Tarkan, milli arada da takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer buldu. (DHA)