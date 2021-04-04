Kasımpaşa - Beşiktaş | Cezalı Ghezzal’in yerine Necip Uysal

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal’in yerine Necip Uysal ilk 11’de forma giydi. Necip Uysal savunmanın sağında görev alırken, sezon başından beri bu bölgede forma giyen Valentin Rosier orta sahanın sağında oynadı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Ersin Destanoğlu, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N’Sakala, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ilk 11’de sahaya çıktı.

N’Koudou 4 maç sonra ilk 11’de

Siyah-beyazlı ekibin Fransız oyuncusu N’Koudou, 4 maç sonra ligde ilk 11’de görev yaptı.

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 27. haftasında Yukatel Denizlispor’u 3-0 yendiği maçta ilk 11’de şans bulan N’Koudou; Yeni malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Gökhan Töre kadroda

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Gökhan Töre de Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.

Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alamamıştı. Gökhan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca kaleciler Utku Yuvakuran, Emre Bilgin ile oyuncular Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi Kasımpaşa maçına yedek başladı.

Aboubakar, Mensah ve Hasic karşılaşmayı tribünden takip etti.