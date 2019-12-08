Üst üste 3 maç kaybeden Kasımpaşa’da ikinci Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Hafta arası Tayfur Havutçu ile sözleşme imzalayan ekip kupa mesaisinde Vanspor karşısında zor da olsa 2-1 galip gelerek morallendi. Takımda çok sayıda sakat ve cezalı oyuncu söz konusu… Aytaç Kara ile Jorge Fernandes sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle, David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Abdul Rahman Khalili ve Olivier Veigneau da sakatlıklarından ötürü forma giyemeyecekler.

Galatasaray galibiyetiyle başlayan serisini 5 maça taşıyan Beşiktaş, Kayserispor’u 4-1’le geçerken hafta arası da kupada 24 Erzincanspor’u 3-0 mağlup etti. Ligde 4.lüğe yükselerek yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan siyah beyazlılarda Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Kevin N'Koudou ve Kartal Yılmaz sakatlığı süren oyuncular.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• İki takım arasında oynanan son 9 maçta 2,5 Gol Üstü sonuçlar çıktı.

• Beşiktaş son 6 resmi maçında kazandı.

• Kasımpaşa ligdeki son 7 maçında 1 galibiyet alabildi.

• Kasımpaşa’nın son 4 iç saha maçı 2,5 üstü bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu hafta sonu hayli zengin gözüken İddaa bülteninin Tek Maç oynanabilecek ve aynı zamanda Canlı Bahis de yapılacak önemli mücadelesinde Misli.com üyeleri ilk tercihini %64 oranında Beşiktaş galibiyetinden yana kullanmış durumda. Bu tercihin ardından ise %8 oranla 2,5 Gol Üstü seçeneği Misli.com üyelerinin kuponunda yerini almış.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN YORUMU

Beşiktaş son haftaların formda ekibi ancak Kasımpaşa'daki teknik direktör değişikliği, Tayfur Havutçu'nun göreve gelmesi ev sahibi takımın futbolunu yukarı taşıyacaktır. Karşılıklı gollerle mücadelenin berabere biteceğini düşünüyorum.

Toplamda 2-3 gol olur seçeneğini de kullanabilirsiniz.











