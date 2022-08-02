Kasımpaşa, Bersant Celina transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın ardından orta sahasına bir takviye daha yaptı. İstanbul ekibi, Dijon'dan 25 yaşındaki Kosovalı 10 numara Bersant Celina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan transfer duyurusunda, Yeni transferimiz Bersant Celina, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.







