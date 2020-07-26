Kasımpaşa - Başakşehir maç sonucu: 3-2

Şampiyon Başakşehir, Süper Lig’in 34 ve son haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu.

Kasımpaşalı futbolcular, şampiyon Başakşehir'i alkışlarla karşıladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Okan Buruk'a çiçek verdi.

9. dakikada Kasımpaşa, Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

27. dakikada Kasımpaşa, yine Koita ile bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı.

39. dakikada ceza yayında topla buluşan Aytaç’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın attığı golle farkı 3'e çıkartarak skoru 3-0 yaptı.

78. dakikada Başakşehir, Demba Ba'nın attığı gole skoru 3-1'e getirdi.

80. dakikada Başakşehir, Edin Visca ile bir gol daha bularak skoru 3-2'ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etti ve puanını 43'e yükselterek ligi 10. sırada tamamladı.

Karşılaşma sonrasında oyuncular, Fatih Terim Stadı’na giderek kupayı alacak. Stadyuma 4 bin kişinin alınacağı bilgisine ulaşılırken, otobüs ile de tur atılacak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.