Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda avlayan 11 puanlı Kasımpaşa, çıkışını Antalyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. 4 maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak. 3-1’den gelip 4-3 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Mehmet Altıparmak’ı gönderen Kasımpaşa’da antrenör Erkan Çoker görev alacak. Antalya’nın başında ise Fenerbahçe maçından sonra bu karşılaşmada da Tahsin Tam olacak.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara ve Tarkan Serbest, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gerard Gohou ve Julian Jeanvier ise sakatlıkları nedeniyle maçı kaçıracak isimler. Antalyaspor'da ise sınırdaki oyuncu Veysel Sarı. Amilton ile Adis Jahovic kırmızı kart cezası, Jean-Armel Drole ve Serdar Gürler ile sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında olmayacaklar.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 13.30'da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Hodzic, Yusuf, Koita

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Ribeiro, Orgill, Podolski