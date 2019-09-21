Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 3-0

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Kasımpaşa ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 kazanmayı bildi.

Ev sahibi takımın gollerini 53. dakikada Mustafa Pektemek ve 60'la 80. dakikalarda Thiam kaydetti.

Kemal Özdeşli Kasımpaşa bu skorla bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor ise 5 puanda kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Antalyaspor da Yeni Malatya'yı konuk edecek.

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