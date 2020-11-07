Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig 'in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Armin Hodzic'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ruud Boffin topa sahip oldu.

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Armin Hodzic, sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

8. dakikada Kasımpaşa, Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bengali Koita, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Antalyaspor, Sidney Sam'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak hakem Serkan Tokat, VAR'da pozisyonu inceledi ve golü iptal etti.

65. dakikada Kasımpaşa, Hodzic'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

72. dakikada Antalyaspor, Veysel'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

90+2. dakikada Antalyaspor, Sidney Sam'in attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.