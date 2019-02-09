Kasımpaşa, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

09 Şubat 2019, Cumartesi 20:41
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Kasımpaşa, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku katılmadı.

İdmanı, kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç da takip etti.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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