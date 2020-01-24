Kasımpaşa - Alanyaspor maç sonucu: 1 - 2

Kasımpaşa, Süper Lig’in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Akdeniz ekibi Papiss Cisse ve Salih Uçan'ın golleriyle sahadan 1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan attı. Bu sonuçla Erol Bulut'un ekibi puanını 35 yaparken Kasımpaşa 15 puan ile son sıralarda kaldı. Alanyaspor bu sonuçla üst sıralara biraz daha yaklaştı.





Maçtan dakikalar

24. dakikada sol taraftan Bakasetas’ın kullandığı kornerde kale önünde Junior Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndongala’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Morafana’da kaldı.

34. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker’ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Junior Fernandes’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nsakala’nın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarıyı deplasmanda ekibi 1-0 önde kapattı.

51. dakikada Junior Fernandes’in ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı.

64. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Sarlija, Welinton'un hamlesi sonucu yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

66. dakikada Quaresma penaltı vuruşunu gole çevirdi ve durumu 1-1 yaptı.

73. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Bakasetas'ın ortasında Caulker'dan seken topu çaprazda önünde bulan Salih yerden sert vurdu ve golü attı. 1-2

86. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Kale sahasına gelen topa uygun durumda Aytaç Kara kafayı vurdu ancak topu filelere gönderemedi.

90+3 . dakikada Hajradinovic orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden kırmızı kart gördü.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.







