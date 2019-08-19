Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ardından

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor İstanbul’da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş yaptığı açıklamada, "Maça tutuk başladık. Oyunu oturttuğumuz sırada basit top kaybında gol yedik. Sonra oyun dengelendi ve bir gol bulduk. İkinci devre daha doğru oynamaya başladık. Trabzonspor'un etkili ileri oyuncuları var. Doğru oynamak ve topa sahip olmak zorundasınız. İkinci yarıda oynanan oyuna baktığımızda ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi bir mücadele vardı. Atanın kazanacağı bir maçtı. Son fırsat da bize geldi. O pozisyonu gol olarak sonuçlandırsak, kazanan olacaktık. Ancak her iki takımın oyuncularını kutlamak gerek. Mücadele olarak iyi bir maçtı. Artık önümüzdeki Alanyaspor maçına bakacağız. Orada kazanmak istiyoruz" dedi.

KARAMAN: HER ŞEYE RAĞMEN KAZANABİLİRDİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise “Avrupa maçı öncesi kazanmak istiyorduk” diyerek şunları söyledi:

“Karşımızda dirençli bir Kasımpaşa vardı. Her şeye rağmen kazanabilirdik. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Hataları düzeltiriz. Oyuncularımın niyetiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Elbette zaman zaman yorgunluklar oldu. Umarım perşembe günü de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bize yakışan skorla Türkiye’ye döneriz.”

“AEK MAÇINDAN BİZE YAKIŞAN OYUNU OYNAYIP DÖNMEK İSTİYORUZ”

Karaman, yoğun maç programı hakkında gelen soruya ise “Bu müsabakalar oynanacak. Ne kadar yorgunuz deseniz de oynanacak. Biz de o düşünceyle 4 oyuncumuzu dinlendirerek başladık. Özellikle savunmada buna karşılık verebilecek oyuncular var. AEK maçından da bize yakışan oyunu oynayıp dönmek istiyoruz. AEK maçını oynayıp yol geliyorsunuz, sonra diğer maçı oynayacaksınız. Ama ne benim, ne oyuncuların şikayet durumu yok. ‘Biz yoruluyoruz’ deme hakkımız yok. İnşallah iyi skorla döneceğiz” şeklinde cevap verdi.

“ELİMDEKİ MEVCUT OYUNCULARIM İNANILMAZ MÜCADELE EDİYOR”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Tabi ki saha içerisindeki rekabeti arttırma adına ilgili doneleri kulübümüzdeki profesyonellerimizle konuşuyoruz. Biz konuşuruz, ilgililer de gereğini yapar. Elbette ki bazı şeylerin farkındayız ama bir de mali disiplini var bu işin. Mali disiplinin ötesinde de aldığınız oyuncu her oyuncu aile bireylerini, aile ortamını bozmamalı. Azami hassasiyet göstermeniz gereken bir konu. Görüyorsunuz ama en az hatayla transfer dönemini geçmeniz söz konusu. Elimdeki mevcut oyuncularım inanılmaz mücadele ediyor. Geçen yıldan beri ben haklarını ödeyemem, camia haklarını ödeyemez. İnanılmaz mücadele ediyorlar. O bizi bir takım yaptı. Bu sene ailemize katılan arkadaşlar ailemizi biraz daha büyüttü, biraz daha genişletti. Transfer dönemine kadar eğer imkanımız olursa, ihtiyaç hasıl olursa biz de ihtiyaç durumuna göre değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

“OLMAYAN BİR TRANSFER ÜZERİNE YORUM YAPMAK ABES OLUR”

Sturridge transferiyle ilgili ise Karaman, “Olmayan bir transfer üzerine yorum yapmak abes olur. Her konuşulan transfer üstüne yorum yaparsak bu için üstesinden gelemeyiz. Mutlaka işin ilgilileri takım kimyasını da dikkate alacaklardır. Hiç kimse birbirinin aldığı paranın üzerine hayal kurmaz. Herkes kendi ücretine şükreder ve onun karşılığı için sahada mücadele eder. Bizim kimyamızı kimse bozamaz, takımımızın harcı sağlam” şeklinde konuştu.

“HER MÜSABAKAYA KAZANMA ADINA ÇIKACAĞIZ”

Hikmet Karaman, henüz sezon başından şampiyonluk beklentisi içine girilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Biz kendimize yakışan oyunla, saha içi duruşla, rakibe karşı üstünlük kurup, maç sonu da elini sıkarak ayrılmak isteriz. Siz şimdi ekstra özveri gösterdi, saha içindeki tutum ve davranışıyla Türk sporunda farklı bir hava ve renk oluşturdu diye çok erken hem oyuncularımızı hem camiamızı farklı bir yere koyarak futbolcularımızı da camiamızı da farklı bir hedefe sokmayı doğru bulmuyoruz. Oyuncularım gerçekten profesyonelliği üst seviyede yaşıyor. Bu bize farklı bir güven veriyor. Aman ben hiçbir zaman ikinci maç dururken 34. maçı konuşmam. Bu ligde hiçbir maça mutlaka kazanırım diye çıkmam. Her müsabakaya kazanma adına çıkacağız. Lig bittiğinde hangi pozisyonda olacağımızı göreceğiz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kemal Özdeş’in açıklamaları

- Hikmet Karaman’ın açıklamaları