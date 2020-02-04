Kasık Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Yöntemleri Neler?

Birçok farklı sebepten ötürü çıkabilen kasık ağrısı, kadın ya da erkek fark etmeksizin onlarca insanın başına gelen sağlık sorunlarından bir tanesidir. Başta gelen kasık ağrısı sebepleri arasında, kas ve iskelet sistemi sorunları, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve idrar yolları rahatsızlıkları yer almaktadır.

Farklı sebeplerden ötürü oluşan kasık ağrısına ne iyi gelir sorusu farklı işlemler sonucu ile cevap bulmaktadır. Evde uygulanacak buz uygulaması, ani gelişen kasık ağrılarını dindirmek maksatlı yapılmaktadır.

Kadınların dönemsel olan adet kanamaları sonucu oluşan kasık ağrıları için lavanta çayı oldukça etkilidir. Vücudu rahatlatıcı etkisi olan lavanta çayı adet kanamaları sonucu oluşan kasık ağrılarına iyi gelmektedir.

Kasık Ağrısı Neden Olur?

Kasık ağrısı kadınlarda ve erkeklerde farklı sebeplerden ötürü oluşabilmektedir. Kadınlarda oluşan kasık ağrıları, adet dönemlerinde, gebelikte ya da farklı rahatsızlıkların habercisi olarak da görülmektedir.

Üreme organlarında meydana gelen enfeksiyonlar sonucu kasık ağrısı meydana gelebilmektedir. İdrar yollarında enfeksiyon, böbreklerde taş ve kum oluşumu da kasık ağrısı ile kendini gösterebilmektedir.

Spiral kullanımı, organ sarkmaları ve endometrial polipler de kasık ağrısına sebep olabilmektedir. Kabızlık, bel ve kasık fıtığı, dış gebelik yaşanması, düşük yapılması gibi sorunlar ve hastalıklar da kendilerini kasık ağrısı ile gösterebilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra depresyon ve psikolojik sorunlar da kasık ağrısına sebebiyet verebilmektedir.

Kasık Ağrısı Nasıl Geçer?

Birçok insanın yaşadığı yaygın sağlık sorunlarından bir tanesi olan kasık ağrısı, farklı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Şiddetli yaşanan kasık ağrılarında uzman bir doktor ile görüşmek yapılması gereken ilk işlemdir. Ancak altında yatan hastalığın teşhisi koyularak tedavi sürecine geçilebileceğinden ötürü hastane ortamında, uzman bir doktor öncülüğünde kasık ağrısı tedavi edilmelidir.

Hafif derecede yaşanan kasık ağrılarına ise ev ortamında yapılabilecek birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Öncelikle dinlenmek kasık ağrılarına iyi gelmektedir. Kişi vücudunu rahatlatarak ağrıyı hafifletmektedir.

Rezene çayı, lavanta çayı gibi bitki çayları da kişiyi rahatlatacak ağrıyı hafifletecektir. Ağrının şiddetine ve süresine göre uygulanması gereken tedavi yöntemleri, kişiye ve ağrının altında yatan hastalıklara bağlı olarak ilerlemektedir.

Bele Vuran Kasık Ağrısı Nedenleri Neler?

Kasık ağrıları farklı sebeplerden dolayı oluşmakla birlikte kişiden kişiye ağrı eşiği değişmektedir. Özellikle bele vuran kasık ağrıları, kas gerilmesi, ani hareketler sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Kasık fıtığı da hareketleri kısıtladığından ötürü bel ağrısı yapabilmektedir.

Testislerin şişmesi, testis bağlanması, idrar yolu enfeksiyonları, lenf bezlerinin şişmesi, böbrek taşı, mesane enfeksiyonu, testislerin su toplaması gibi sebepler de kasık ağrısına neden olmaktadır.

Cerrahi işlem gerektirebilecek tedavi yöntemleri baş göstermekle birlikte, antibiyotik kullanımı da önerilebilmektedir. Uzman bir hekime muayene olunduğu, idrar ve kan testlerinin yapıldığı noktasında izlenecek yola ve yönteme karar verilmektedir.

Kasık Ağrısının Altında Yatabilecek Hastalıklar

Kadın ve erkeklerde farklı sebeplerden ötürü meydana çıkabilen kasık ağrıları, altında yatan hastalıkların teşhisi koyularak tedavi edilmektedir. Ancak depresyon ve psikolojik sorunlardan ötürü de oluşabilen kasık ağrıları, kişilerin kendilerine bol zaman ayırmaları, vücutlarını ve ruhlarını dinlendirmeleri ile de geçebilmektedir.

Sebeplerin ortaya çıkması ve sonuçların belirlenmesi detaylı muayene sonucu ve gerekli testler yapılarak belirlenmektedir. Kişilerin uzman bir hekime görünmeden hiçbir yöntemi değerlendirmemeleri gerekmektedir.

Kişiden kişiye değişen kasık ağrıları, kadın ve erkeklerde de farklı sebeplerden ötürü oluşabilmektedir. Bitki çayları, bol dinlenme ve stresten uzak durma kişilerin evde uygulayabileceği yöntemlerin başında gelmektedir. Şiddetli kasık ağrıları sonucu da uzman bir doktora hemen başvurulmalı kısa zaman içinde muayene olunmalıdır.