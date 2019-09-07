Kasapoğlu ve Özdemir idmanı seyretti

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’ta, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. A Milli Futbol Takımı’nın son idmanını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da saha kenarından takip etti.