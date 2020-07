Kasapoğlu: Ülkemiz hep zirveye oynar

Önceki gün Dünya Satranç Günü etkinliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ülke geleceğine ilişkin de çok önemli mesajlar verdi. Bakan Kasapoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu: “Her alanda gerçek manada sporuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla hakikaten zirveye oynayan bir ülkeyiz. O yüzden spordaki gelişmelerimiz, gençliğimizin yarınlara yönelik çalışmaları bizler için çok heyecan verici. Bu manada her geçen gün her alanda, sporu sadece birkaç branş ile değil pek çok branş ile önemseyen ve bu anlamda gerek yatırım gerekse pek çok çalışmayı önceleyen bir bakanlık olarak heyecanımız bu yönde hep diri tutma yönünde gayretlerimiz var. Sporun her branşını özellikle altyapısıyla yarınlara yönelik yaklaşımlarıyla önemsediğimizi ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiğimizi de ifade etmek istiyorum. 64 branşa ciddi anlamda destek veren bir bakanlığız."