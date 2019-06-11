Kasapoğlu, İzlanda’ya gitti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ay-Yıldızlılar’a yapılan kötü davranışlar sonrasında harekete geçti.

11 Haziran 2019, Salı 06:01
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Kasapoğlu, İzlanda’ya gitti

İzlanda’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu belirten Kasapoğlu, Milliler’e bu akşamki maç öncesi destek vermek için dün Reykjavik kentine gitti. Bu yolculuğunu da sosyal medyadan duyuran Kasapoğlu, “Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız. Millilerimiz için 82 milyon tek yürek” ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri kınıyorum. Bu durumun takipçisi olacağız” yorumunu yaptı.

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