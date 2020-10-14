Kasapoğlu: En başarılı branş güreş

En kısa zamanda çok modern bir güreş tesisini Ankara'ya kazandıracaklarının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, "Burası güreşçilerin dünyaya mesaj verdikleri adeta bir üs. Ay-Yıldızımız’ı çok güçlü bir şekilde tüm dünyada temsil eden sporcu arkadaşlarla beraberiz. Güreşçilerimiz bugüne değin bin 705 madalya ile en başarılı branş olarak ülkemizi, milletimizi tüm dünyada temsil ettiler, ediyorlar" dedi.

'Gururlandırmaya devam edecekler'

Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:" "Rio'da 8 madalyadan 5'ini yine güreşçilerimiz almıştı ve inanıyoruz ki Tokyo'da da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti gururlandırmaya devam edecekler. Olimpiyatların salgın nedeniyle ertelenmesi de inanıyoruz ki sporcularımızı her branşta olduğu gibi güreşte de adeta motive etti ve onlar da motivasyonlarını, hazırlıklarını diri tutma amacıyla da her fırsatı değerlendirdiler. Adeta bu süreci bir fırsata dönüştürdüler."







