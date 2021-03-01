Kas kütlesini arttırmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için, dengeli şekilde belli başlı bazı besin kaynaklarını tüketmek yeterli gelebilir. Özellikle fazla kiloyu vermek ve gün içerisinde daha enerjik olabilmek için de bu besin kaynakları ön plana çıkıyor. Özellikle kas kütlesini artırırken bunu yağ üzerinden kilo vererek gerçekleştirmek büyük öneme sahiptir. Böylece direkt olarak kaslı bir vücuda ve yapıya sahip olmak mümkün hale gelebilir. Tabii bunun için doğrudan başta protein olmak üzere gaz miktarını arttıracak bir yapıya sahip besin kaynaklarının, dengeli ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

Kas yapan yiyecekler nelerdir?

Birçok farklı besin kaynağı kas yapıcı bir etkiye sahiptir. Bunun temelinde özellikleri hem protein kaynağı hem de proteini parçalayıcı enzimlerin bulunmasıdır. Böylece doğrudan vücuttaki kas miktarı önemli oranda artış gösterir. Tabii bunu gerçekleştirirken sağlıklı ve dengeli bir şekilde yapılacak sporun önemi çok büyüktür.

Genel olarak doğrudan gaz yapan yiyecekler arasında şu Besin kaynakları öne çıkıyor;

- Ananas

- Kuruyemiş çeşitleri

- Tam tahıllı Besin kaynakları

- Yumurta

- Balık

- Kuru baklagiller

- Brokoli

- Ispanak

- Tavuk

- Balık yağı

- Yulaf

- Tatlı patates

- Muz

Bu ve benzeri besin kaynakları genel olarak kas yapıcı etkiye sahip vitamin ve mineraller barındırır. Özellikle kas onarımı ile beraber kas yapma konusunda doğrudan etkili olan bu besin kaynakları, aynı zamanda sindirim ile beraber gün içerisindeki enerji miktarı konusunda da önemli bir katkı sağlamaktadır. O yüzden mutlaka spordan sonra ya da önce belli bir zaman diliminde düzenli olarak yukarıdaki besin kaynaklarını tüketmek mümkün.

Kas kütlesini artıracak olan besinler nelerdir?

Kas yapan besin kaynakları ile beraber aynı zamanda vücuttaki kas kütlesini arttırıcı besinler de bulunmaktadır. Vücudun farklı bölgelerindeki kasların onarımını sağlayan besinler, zaman içerisinde daha güçlü ve zinde bir yapıya sahip olma imkanı vermektedir. Böylece özellikle yapılacak olan farklı sporlara karşı direnci arttırmak mümkün hale gelmektedir. O yüzden kas kütlesini arttırmak için şu besin kaynakları takviye olarak değerlendirilebilir;

- Egzersiz sonrası tüketilecek çikolatalı süt

- Protein yağ ve vitamin deposu badem

- Süzme peynir

- Enerji verici kahverengi pirinç

- Mercimek ve nohut

Takviye olarak bu besin kaynaklarını düzenli ve dengeli şekilde tüketmek, vücudun farklı bölümündeki kas kütlesini arttırma noktasında oldukça etkilidir. Böylece kısa bir süre içerisinde vücudun şekil alması ve aynı zamanda fazla yağ oranından kurtulmak mümkün hale gelir.

Kas kütlesini artırmak için nasıl beslenilmeli?

Eğer düzenli şekilde spor yapılıyorsa o zaman ilk hedef mutlaka kas kütlesini arttırmak olmalıdır. O yüzden belli başlı bazı kurallara dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir. Bunların başında şüphesiz gerektiği kadar yemek tüketmek gelir. Özellikle vücudun ihtiyacı olan kalori değeri ile beraber vücut kitle endeksini ön plana çıkartarak bunu sağlamak mümkün. Aynı zamanda mutlaka yeterli oranda karbonhidrat ve protein tüketimi sağlayacak besinler ele alınmalıdır.

Diğer yandan öğün araları çok açmamak gerekir. O yüzden gün içerisinde öğünleri mümkün olduğunca düzenli hale getirmek gerekir. Örneğin gün içerisinde 3 saat aralıklarla sağlıklı beslenme dengesi yakalamak önemli bir etki sağlar. Tüm bunları gerçekleştirirken ise mutlaka kolay takip edilebilecek bir düzen yakalamak önemlidir. Hatta bunun en önemli kural olduğunu söylemek mümkün. Özellikle mutlaka kişi yaşam tarzına ve vücut yapısına uygun şekilde dengeli bir beslenme günlüğü yakalamalıdır.

Kas kütlesini artırmak için besin kaynakları ve egzersiz

Vücuttaki kas oranını dengeli hale getirmek büyük bir öneme sahiptir. Bu düzeni yakalamak için ise dengeli beslenmek ile beraber spor en önemli husustur. Spor yapmadan önce ve yaptıktan sonra tüketilmesi gereken besinlere çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka spor esnasında ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanması için protein bazlı kaynakların tüketilmesi önemlidir. Böylece bacaklardaki krampları önleyebilmek için potasyum ve magnezyum miktarı alınabilir. Diğer yandan anlık enerji veren besin kaynaklarını spor yapmadan önce tüketmek, günlük yapılacak olan sporu kaldırma imkanı sağlar. Tabii bunun dışında mutlaka gün içerisinde tempolu yürüyüş ya da koşu yarım saat veya bir saatlik süreler kapsamında gerçekleşmelidir.