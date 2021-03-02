League of Legends evreninde Karthus, defile skill ile team fightlerin aranan kanıdır. Fakat şampiyonun hayat puanına dikkat etmek gerekir. Takımlarınızda en faydalı herolardan biri olan Karthus şampiyonunun S11 yeni sezonda rün, yetenek ve diğer tüm değişiklikleri derledik.

Ölümşakıyan Karthus

Dehşet veren ifadesi ve kabuslardan fırlamış gibi bir görünüme sahip olan Karthus, Ecelin haberciliğini yapmaktadır. Yaşayan herkes sadece onu düşündüğünde bile korkuya kapılıyor. Ölmeyen bir ruh olan Karthus, ebedi hortlaklığın güzelliğini, saflığını görüyor.

Ölüm ile yaşamın mükemmel birlikteliği Karthus için eşsiz bir uyumdur. Yaşayan tüm ölülerin elçisi olan bu şampiyon, yaşayanlara ecelin neşesi ve güzelliğini getirmek için Gölge Adalar'dan geliyor.

Ölümşakıyan Karthus Oynanış Biçimi

Karthus takımdayken oyunun ilk başlarında, bütün takımın koruması gereken bir karakterdir. Çünkü oyunun başında oldukça narin olabilir. Oyuncular arasında efsanevi bir şampiyon olarak nitelendirilen büyücü Karthus'un pasif skili olan Ölüm Tanımaz; şampiyon öldükten sonra 7 saniye kadar büyü yapmaya devam edebildiği bir hayalet formdur. Klavyeden Q yeteneği olan Hortlak Mayın ise, şampiyonun bir süre bekledikten sonra imlecin bulunduğu alanda bir patlama meydana getirir. Mayının etrafındaki ütün rakiplere büyü hasarı verir. Yalnız tek bir birim bundan isabet alır ise aldığı hasar ikiye katlanır.

Klavyeden W yeteneği ise Acı Duvarı'dır. Şampiyon konumda 5 saniye kalan bir duvar yaratır. Bu duvarım içerisinden geçen rakiplerin büyü dirençleri kadarı düşer. Ayrıca hareket hızı değeri azalır. Etki 4 saniye sürer ve hareket hızının etkisi ilk saniyeden sonra yarılanır. Duvarın genişliği ise şampiyonun gücüne göre değişiklik göstermektedir.

Klavyeden E yeteneği olan Çürüt iki farklı şekilde işlev görür. Kapat: şampiyon bir birimi katlettiğinde mana yeniler. Aç: Mana tüketimi yaparak rakiplerine büyü hasarı verir. Son skill olan klavyeden R ile aktif edilen yetenek Ağıt, şampiyon 3 saniye kadar odaklandıktan sonra, tüm rakiplere mesafe fark etmeksizin büyü hasarı verir. Şayet şampiyon kitle kontrole uğrarsa bu yetenek etkisini kaybeder.

Ölümşakıyan Karthus S11 Rün Dizilimi

Hemen her oyuncunun severek oynadığı ve bir efsane haline gelen büyücü Karthus'un yeni sezon rün dağılımı şu şekildedir;

Hâkimiyet

Kara Hasat

Belden Aşağı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

İsabet

Pratik Zekâ

Son Darbe ayrıca;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 5 Zırh

Ölümşakıyan Karthus S11 Yetenek Skilleri

Oynaması da oldukça zevkli olan Karthus'un S11 yeni sezonda yetenek skilerinin dağılımı şu şekildedir;

Hortlak Mayın: 1- 3- 5- 7- 9

Acı Duvarı: 4- 14- 15- 17- 18

Çürüt: 2- 8- 10- 12- 13

Ağıt: 6- 11- 16

Ölümşakıyan Karthus S11 Counter Pickler

Oyunun en iyi şampiyonlarından biri olarak ifade edilen Karthus'un karşısında kim durabilir? Elbette bazı şampiyonlar var. Bu şampiyonlar;

Fizz

Kassadin

Katarina

LeBlanc

Soraka

Savaşın Gölgesi Hecarim Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Dolu Kılıcı

Rylai'nin Kristal Asası

Sihirbaz Pabuçları

Liandry'nin Istırabı

Rabadon'un Şapkası

Morellonomikon

Ölümşakıyan Karthus Kostümleri

Efsane olmuş, sevilerek oynanan ve hatta tavsiye edilen bir şampiyonun kostümleri de en az kendisi kadar eşsiz oluyor. Karthus şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Hayalet Kostümü

Azrail Kostümü

Pentakill Kostümü

Fnatic Kostümü

Işıkboğan Kostümü

Karthus Abidesi Kostümü