Kartepe Off-Road ve Doğa Şenlikleri renkli anlara sahne oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “Kartepe Off-Road ve Doğa Şenlikleri” nefesleri kesti. Etkinliğe çevre illerden birçok kulüp katılım gösterdi. Cumartesi günü ekstrem parkurla başlayan yarışlarda bugün 4x4 araçlar ile hız etabında yarışıldı. Ayrıca yarışlar haricinde çocuklar için de şişme oyun grupları, langırt gibi oyun alanları sağlandı.

İki günün ardından tamamlanan yarışlarda klasman birincileri ödüllerine kavuştu. Yarışma çerçevesinde toplam 100 TL’yi bulan ödüller dağıtıldı. Genel klasmanın birincisi Osman Öztaş, 35 bin TL değerindeki tavan çadırını kazanarak en değerli ödülün sahibi oldu. (İHA)