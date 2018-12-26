Kartal’ın yıldızlarına hücum!

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın, bir yandan da kadrosundaki oyunculara teklif yağıyor. İlk olarak menacerinin yaptığı ayrılık açıklaması sonrasında Kasımpaşa maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Vagner Love’a, ülkesi Brezilya’dan teklif olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş’la 2020’ye kadar kontratı bulunan 34 yaşındaki futbolcuya, Flamengo’nun talip olduğu öğrenildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Flamengo’nun düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.

Vida’ya teklif yağmuru

Beşiktaş’ın bir diğer yıldızı Domagoj Vida’ya da teklif üstüne teklif geliyor... Fransa Lig 1 ekibi Monaco’nun radarında bulunan Hırvat savunmacıyla son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın

ilgilendiği kaydedildi. Premier Lig’de 18 haftanın sonunda 10 puanla 20’inci ve son sırada yer alan Fulham’ın, ara transferde yapacağı takviyelerle dipten çıkmayı planladığı ve Vida’yı bu doğrultuda önemli bir hamle olarak gördüğü öğrenildi. Sezon başında Fabri’yi 6 milyon Euro karşılığında transfer eden Fulham’ın, Vida için ise 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Pellegrini’den Medel ısrarı

Siyah-Beyazlılar’ın Şilili yıldızı Gary Medel’e de Ada yolu gözüktü... İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın, 31 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu bildirildi. Beşiktaş’a 2017’de 2.5 milyon Euro karşılığında İnter’den transfer edilen deneyimli ön libero için West Ham’ın Şilili menaceri Manuel Pellegrini’nın ısrarcı olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibinin Medel için 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.