Kartal’ın pençesine göre!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, K Grubu’nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile eşleşti. Grup maçları 19 Eylül’de başlayacak. Siyah-Beyazlılar’ın rakipleri arasından Braga, bu kupanın deneyimli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Wolverhampton ise geçtiğimiz sezon Premier Lig’de büyük sürpriz yapan ekiplerdendi. Slovan Bratislava da ligini şampiyon tamamladı. Dengeli bir gruba düşen Siyah- Beyazlılar’ın, üst tur için Braga ve Wolverhampton’la yarışması bekleniyor.

Braga'ya dikkat!

Beşiktaş’ın grup aşamalarında en ciddi rakiplerden biri olan Braga, Portekiz Ligi’ni geçen sene 4. sırada tamamladı. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Brondby’i eleyen Portekiz temsilcisi, play-off turunda ise Spartak Moskova’yı geçerek gruplara kaldı. Ricardo Sa Pinto’nun çalıştırdığı Braga, maçlarını da Braga şehrinde bulunan 30 bin 286 kapasiteli Municipal de Braga Stadı’nda oynuyor. 2 Portekiz Kupası, 1 kez de Portekiz Ligi şampiyonluğu bulunan Braga’da en pahalı futbolcu olarak ise 9 milyon Euro değeriyle Ricardo Horta dikkat çekiyor.

Wolves zorlu rakip

Wolverhampton, geçen yıl ligi 7. sırada bitirdi ve bu yıl Avrupa Ligi’nde gruplara katılabilmek için 3 eleme müsabakasına çıktı. 2. Eleme Turu’nda Crusaders, 3. Eleme Turu’nda ise Pyunid’i saf dışı bırakan Turuncu-Siyahlılar, Play-Off’ta ise İtalyan ekibi Torino’yu geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Premier Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşayan Ada ekibi, 4 kez FA CUP ve 2 kez de İngiltere Lig Kupası şampiyonu kazandı. Nuno Espirito’nun teknik direktörlük görevini üstlendiği Wolverhampton’da en değerli futbolcu olarak ise 22 yaşındaki Ruben Neves bulunuyor.

Zayıf halka Bratislava

﻿Slovan Bratislava, geçen sezon ligde şampiyon olarak tamamladı. Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk eleme maçında karşılaştığı Karadağ ekibi Sutjeska’ya elenerek, yoluna Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi’nde; Feronikeli, Dundalk ve PAOK’u geçerek, grup aşamalarına katılma hakkı kazandı. Teknik direktörlük görevini Jan Kozak’ın yaptığı Bratislava, daha önce 9 kez Slovakya Lig şampiyonluğu yaşarken, 8 kez de Slovakya Kupası’nı müzesine götürdü. Takımın en pahalı futbolcusu olarak ise 1 milyon Euro değerindeki Moha göze çarpıyor.