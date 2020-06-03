Kartal’ın önerisine büyük destek

Kulüpten yapılan bildiride, “Kovid- 19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz” denildi. Siyah- Beyazlılar’ın bu hamlesine Beşiktaşlı taraftarlardan da sosyal medya üzerinden büyük destek geldi.