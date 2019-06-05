Kartal’dan Mert atağı

Kara Kartal’da yönetimin transfer operasyonunun detayları yavaş yavaş şekilleniyor. Savunma hattını çok yönlü ve genç bir oyuncuyla güçlendirmek için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien’in formasıyı giyen Mert Müldür’ün peşinde olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki sağ bek için girişimlerde bulunan Kartal’ın, şu anda Ümit Milli Takımımız’ın kadrosunda yer alan oyuncu için kulübüyle yakın zaman içerisinde pazarlıklara başlaması planlanıyor.

Birçok ekibin radarında...

Görev alanı sağ bek olmasına rağmen stoper hattında da forma giyebilen Mert için Rapid Wien’in, 2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talebinde bulunduğu bildirildi. Geçen sezon Rapid formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 gollük performans ortaya koymuştu. Başarılı futbolcuyu, Avrupa’da da birçok önemli kulübün takip ettiği belirtildi.

Gökmen Özcan