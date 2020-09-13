Kartal’da korona şoku

Ligde bu akşam Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da zorlu mücadele öncesinde şok bir olay yaşandı. Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten dün yapılan bildiride, “Yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Negatif olana kadar...

Bu durum sebebiyle 2 haftalık karantina süreci yaşayacak olan Sergen Yalçın 14 günü tamamlamasının ardından protokoller çerçevesinde periyodik olarak yeni testlere tabi tutulacak ve negatif durumu stabil olunca takıma geri dönebilecek. Trabzonspor deplasmanında takımın başında olamayacak olan Sergen Yalçın’ın yerine takım, yardımcısı Murat Şahin’in yönetiminde mücadele edecek.