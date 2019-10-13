Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından uygulanan özel programlarla devam ettiği bildirildi. Kondisyon çalışmasına, takımın 36 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson’ın vurduğu öğrenildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Takım bugün izinli

Kara Kartal’ın dün yaptığı idmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N’Koudou’nun katılmadığı aktarıldı. Bugün izin yapacak Siyah-Beyazlılar, hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek.