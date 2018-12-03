'Kartal Yuvam Konut Sigortası' piyasaya sunuluyor

Beşiktaş Kulübünün sigorta platformu Beşiktaş Sigortayeri, Gulf Sigorta ile Kartal Yuvam Konut Sigortası’nı piyasa sunuyor.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Sigortayeri ile Gulf Sigorta’nın iş birliği kapsamında Beşiktaşlı taraftarlar, satın aldıkları her bir konut poliçesi ile hem yuvalarını teminat altına alacak hem de siyah-beyazlı kulübe katkı sağlayacak.

Kartal Yuvam Konut Sigortası, Beşiktaş Sigortayeri ve tüm Gulf Sigorta kanalları aracılığıyla satışta olacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kartal Yuvam Konut Sigortası ile hem Beşiktaş taraftarlarının hem de Beşiktaş’ın kazanacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu, 1903 numaralı Kartal Yuvam Konut poliçesini satın alarak ilk desteği kendisinin verdiğini belirtti.

AA