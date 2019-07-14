Kartal uçuşa geçti

Siyah-Beyazlılar, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nin bakımda olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, koordinasyon ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma idmanın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Atiba geri döndü

İzinli olan Medel’in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak antrenmanda yer almadı. İzinli olan Quaresma günün ilk antrenmanında yer almadı. Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından soluğu Kanada milli takımında alan Atiba Hutchinson’a tatil için kısıtlı süre kalmıştı.

Bundan dolayı İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı’dan özel izin alan tecrübeli oyuncu, dün takıma katıldı ve çalışmalara başladı.