Siyah-Beyazlılar’ın altyapısından yetişen Kartal Kayra Yılmaz, önceki akşam Braga’yla oynanan karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk profesyonel maçına çıktı.

Kartal’ın 7 sene önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise maçın ardından gündem oldu.

7 sene önce Twitter adresinden, Oğuzhan Özyakup için, “Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum. Ben de 5 sene sonra geleceğim İnşallah” mesajını yazan Kartal, Braga karşılaşmasına idolünün yerine dahil oldu. 18 yaşındaki ön libero, oynadığı futbolla Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini aldı ve alkış topladı.

Derbide de kadroda

Gelişim bozukluğu sebebiyle uzun süre tedavi gören ve sorununu atlatan Kartal Kayra’nın, Spor Toto Süper Lig’de yarın Galatasaray’la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor