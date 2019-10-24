Kartal Kayra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakat oyuncuların çokluğu teknik direktör Abdullah Avcı'yı farklı arayışlara itti. Siyah-Beyazlı takımda bu akşam oynanacak maçta genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz forma şansı bulabilir. Beşiktaşlı taraftarların merak ettiği Kartal Kayra Yılmaz kimdir? sorusunun cevabı ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kartal Kayra Yılmaz kimdir?

18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 4 Kasım 2000 İzmit doğumlu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da futbola başlayan Kartal Kayra Yılmaz 2012 yılında Beşiktaş'a amatör olarak transfer oldu.

Kartal Kayra Yılmaz sırasıyla U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 Beşiktaş formaları giydi. Siyah-Beyazlı takımın alt yapısında 126 maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu 7 gol atma başarısı gösterdi.

31 Mayıs 2020 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Kartal Kayra Yılmaz, ilk kez geçen sezon hazırlık maçında Altınordu maçında A Takım forması giymişti.



