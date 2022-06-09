Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kazakistan'ı konuk edecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kartal Kayra Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların iyi gittiğini ifade eden Kartal Kayra Yılmaz, "Geçtiğimiz pazartesi günü toplandık, antrenmanlara başladık. Çok iyi, sıkı çalışıyoruz burada. Önümüzde iki tane maçımız kaldı. Kazanıp, en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"LİGİN SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor ile Süper Lig 'e yükselme başarısı gösteren Kartal Kayra, "Öncelikle Ümraniyespor'da yaşadığımız şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Orada güzel bir aile olduk. Hocalarımız, teknik ekip, yönetim futbolcular, iyi kenetlenmiştik. Ligin sonunda şampiyon olacağımızı biliyorduk. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorduk, maçlarda da bunu sonucunu aldık. İnşallah daha iyi yerlere geliriz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAYA HAZIRIM"

Ümraniyespor'da kendini geliştirdiğini, Beşiktaş 'a oynama hazır olduğunu dile getiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ümraniyespor dönemi benim için çok değerli, önemli, verimli geçti. Sezon başında da Beşiktaş'a döneceğim. Bunun için Ümraniyespor'da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta da sezon başı kampıyla çok iyi bir süreç geçirmeyi hedefliyorum. Beşiktaş'ta oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

DHA