Kartal Belediyesi’nden her hafta sonu ücretsiz spor etkinlikleri

İSTANBUL, (DHA) - Kartal Belediyesi her yaştan ilçe sakininin sporla buluşabilmesi ve güne zinde başlayabilmesi için, cumartesi ve pazar günleri 4 farklı noktada ücretsiz spor etkinliği düzenliyor. Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Kartal Sahili Dragos Amfi Tiyatro mevkii, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Atalar Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar uzman hoca eşliğinde bilinçli bir şekilde spor yapıyor. Her yaştan Kartal ilçe sakininin ilgi gösterdiği spor etkinliklerinde ısınma hareketleri ile başlanarak belirli spor hareketleri yaptırılıyor. Hava durumunun izin verdiği her hafta sonu gerçekleştirilen spor etkinliği bir saat sürüyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILIYOR

Kartal Belediyesi’nin her yaz düzenlediği spor etkinlikleri arasında yer alan hafta sonu spor etkinliği ile her yaştan Kartallı bilinçli bir şekilde spor yapabiliyor. Kartal Sahil Dragos Amfi Tiyatro mevkii dışında, 3 farklı noktada daha düzenlenen etkinlik cumartesi ve pazar sabah 08.00’de başlıyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği fiziksel mesafe bırakarak spor yapan ilçe sakinleri 1 saat boyunca bilinçli bir şekilde spor yapma imkânı buluyorlar. Hafta sonu Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Dragos Amfi Tiyatro, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Atalar Spor Kompleksi’nde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların su, şapka ve maske gibi ihtiyaçları da yine Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor.