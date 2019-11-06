Kartal avcısı Rodallega hazır!

Evinde Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yenilerek iç sahada üst üste 4’üncü yenilgisini alan Yukatel Denizlispor’da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’nın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 7’nci haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe, Gençlerbirliği (D) ve Sivasspor randevularında forma giyemeyen tecrübeli santrforun bu haftaki Beşiktaş deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

İdman eksiği olan Rodallega için son kararı teknik direktör Mehmet Özdilek verecek. Deneyimli forvetin sahada olmayı çok istediği ifade edildi.