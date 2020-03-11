Kartal avcısı Falcao!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Radamel Falcao derbide Galatasaray’ın en büyük kozu olacak... Tecrübeli forvet daha önce Porto, A.Madrid ve Monaco’da oynarken Kartal’ı boş geçmemiş.

11 Mart 2020, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
- A +
Kartal avcısı Falcao!

Pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin heyecanı yavaş yavaş tüm Türkiye'yi sarmaya başladı... Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Radamel Falcao tartışmasız Cimbom'un derbideki en büyük kozu olacak. Kolombiyalı yıldızın geçmiş yıllarda Beşiktaş'a karşı gösterdiği başarılı performans da Galatasaray cephesinde heyecan yaratıyor.

Falcao 2010-11 sezonunda Porto formasıyla Beşiktaş önünde Avrupa Ligi'nde 2 sınava çıktı ve 2 gol attı. Ardından 2011-12 sezonunda Atletico Madrid'te oynarken yine Kartal'ın ağlarına 1 gol bıraktı. Falcao son olarak 2017-18 sezonunda Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarstı.

FORMUNU YAKALADI

Radamel Falcao ligde ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta tam 8 gol attı. Kolombiyalı yıldız eski formunu yakaladı.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...