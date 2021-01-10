Karşıyaka'nın ilk yarıda 16 maçta attığı 21 golün 10'unu Hakan kaydetti. Takımın skor yükünün yarısını tek başına çeken tecrübeli golcü, ilk haftadaki Isparta 32 Spor deplasmanı hariç ilk yarıda alınan 8 galibiyetin 7'sine golleriyle direkt katkı yaptı.

Henüz ilk devreden geçen sezon 28 maçtaki 8 gollük performansını sollayan, geçen sezonki eleştirilerin ardından taraftarın güvenini tekrar kazanan Hakan Kuş, kariyerinin en skorer sezonunu geçirmeye de çok yaklaştı. Grupta gol krallığı yarışında da zirvede bulunan Kaf-Kaf'ın yıldızı ikinci yarıda 3 gol daha atarsa 2018-2019'daki 12 gollük bireysel gol rekorunu geliştirecek. Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında Doğukan 4, Cenk 2, Anıl, Fatih, Namık Barış, Batuhan ve Özkan 1 gol attı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)