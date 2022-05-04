İZMİR, (DHA)

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta sezonu lider tamamlayıp Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdıran Karşıyaka'yı Antalya'daki finallere kulübün 2 eski efsanesi uğurladı. Yeşil-kırmızılı ekip, KSK Fan Zone'daki kahvaltının ardından finaller için Antalya'ya hareket ederken organizasyona yeşil-kırmızılıların eski şampiyon teknik direktörü Hüseyin Hamamcı ile eski efsane kalecisi Ekrem Güçsav da katıldı. Kahvaltıda Asbaşkan Ahmet Dördüncü, Futbol Şube Başkanı İrfan llgazlı, A Takım Sorumlusu İbrahim Palaoğlu, yöneticiler Fatih Bilgilier, Emrah Altınbaş, Futbol Altyapı Başkanı Murat Polat ve divan yönetim kurulu üyesi Vehbi Moğol da yer aldı. Yeşil-kırmızılı ekip Antalya'daki finallerde Yomraspor, Bursa Yıldırımspor ve Bodrumspor'la rakip olacak. Kurayla eşleşecek takımlar cuma günü yarı final, galipler de pazartesi final maçlarına çıkacak.

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