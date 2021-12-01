Oynadığı 14 maçın 11'ini kazanıp Süper Lig lideri Trabzonspor ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Batman Petrolspor'la birlikte liglerin en çok galibiyet alan takımı olan, attığı 36 golle halen tüm liglerin en skorer ekibi konumundaki Fethiyespor, bu sezon iç sahada 7'de 7 yaptı.

Evinde çıktığı tüm maçları kazanırken rakip ağlara 20 gol gönderen Fethiye, kalesinde ise 5 gol gördü. Karşıyaka ise 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 8 gol atıp, 4 gol yedi. En yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluğa koşan Muğla temsilcisiyle arasında 15 puanlık fark bulunan Karşıyaka, rakibine ilki yaşatıp Play-Off hattına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeşil-kırmızıların dün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek zorlu deplasman öncesi takıma moral aşılamaya çalıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)