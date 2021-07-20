Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altay formasıyla Süper Lig 'e çıkma sevincini yaşayan deneyimli sağ bek Rıdvan Şimşek, "Karşıyakamızın bu durumda olması içimizi acıtıyor. Transfer yasağının kalkması camiaya bir heyecan getirecek. Umarım Karşıyaka Spor Kulübü geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmıştır" dedi.

İsminin altyapısından yetiştiği Karşıyaka ile çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Rıdvan Şimşek, "Karşıyaka hangi ligde olursa olursa olsun istenildiği takdirde seve seve geri dönerim, para konuşmam. Karşıyaka benim yuvam, bize yakışan bu enkazı hep beraber kaldırıp Karşıyaka'yı iki senede 1'inci Lig'e taşımak. Beni ben yapan Karşıyaka'dır" ifadelerini kullandı.

DHA