Düşme hattında yer alan Cizre ekibinin hafife alınacak bir takım olmadığını dile getiren teknik direktör Soner Tolungüç, öğrencilerinden aynı ciddiyetle mücadele etmelerini istedi.

Cizrespor’u küçümsemenin büyük bir hata olacağını anlatan Soner Tolungüç, liderlik koltuğunu korumak için kaza yapmadan yola devam etmek istediklerini vurguladı. Ligde 3 maçta 1 puan toplayan Cizrespor, son olarak evinde zirve takipçisi Somaspor’la son anlarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı İlyas forma giyemeyecek.

İZMİR, (DHA) -







