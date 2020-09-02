O dönem forma reklamı da verdiği kulübü şirketleştirmek için talip olan Sancak'ın tüm alacağını yeşil-kırmızılılara bağışladığı açıklandı. Sancak ailesi, ilk temas kurulan Karşıyaka'yla yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor'u devralıp geçen sezon Play-Off finali oynatmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "İzmir sporuna verdiği değer ile her zaman adından söz ettiren Folkart, FIFA'da yer alan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho dosyalarımızın kapatılması konusunda büyük bir hassasiyet göstererek ödemelerimizin zamanında gerçekleştirilebilmesini sağlamıştı. Sayın Mesut Sancak, sağladığı bu katkıyı geçtiğimiz günlerde kulübümüze bağışlamıştır. Karşıyakamıza göstermiş olduğu destek ve inanç için Sayın Mesut Sancak'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İÇ TRANSFERDE FİRE YOK

Kadrosunda daha önce sözleşmesi biten 9 futbolcunun 8'iyle yeniden anlaşan Karşıyaka, Anıl Çıracı'yı da ikna ederek fire vermedi. Yeşil-kırmızılı ekibin uzun süredir pazarlık yaptığı 26 yaşındaki sağ bek, 1 yıllığına nikah tazeledi. Daha önce Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Hakan Kuş, Arif, Harun, Mustafa Değirmenci ve Fatih'le de yeniden anlaşan Karşıyaka'da yalnız takımdan ayrılmak istediklerini açıklayan Özgür ve Görkem antrenmanlara çıkmıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)