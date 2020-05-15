Karşıyaka’ya Bornova onayı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, TFF 3. Lig’deki İzmir temsilcilerinden Karşıyaka’ya iç saha maçlarını ilçedeki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynamak için kapılarını açtı.

İduğ, yeşil-kırmızılı kulübün maçlarını Türkiye Futbol Federasyonu onay verdiği takdirde Bornova’da oynaması için gerekli protokolü imzaladı. İduğ, konuyla ilgili Karşıyaka’nın yanında olduğunu belirtip, “Her türlü imkanı yaratacağız. Lig maçlarını uzun süredir oynayacak stat bulamıyorlardı.

Atatürk Stadı tribünleri muhteşem seyirciye uzak olduğundan avantaj değil, dezavantaj okuyordu. Bu nedenle de Bornova'da oynamak istediklerini biliyordum. Karşıyaka artık Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda lig maçlarını oynayabilecek. Protokolü de imzaladımö açıklamasını yaptı.

Kapılarını 4 yıl önce açıp aynı sezon Göztepe, Süper Lig’e çıkınca 1 yıl sonra kapasitesi 9138’e çıkarılan Bornova Stadı’nı o dönemden bu sezona kadar Göz-Göz ve 1. Lig’deki Altınordu birlikte kullandı. Bu sezon devre arasında Göztepe’nin yeni stadına kavuşmasıyla statta Altınordu’nun yanı sıra aynı ligdeki Altay da iç saha maçlarını oynamaya başladı. Yapımı devam edip yeni sezonda bitmesi planlanan Alsancak Stadı tekrar açıldığında Altay ve Altınordu’nun yeni stada taşınmaları, bu kulüplerin ayrılması sonrası iç saha maçları için Bornova’ya taşınacak Kaf-Kaf’ın stadı kullanacak tek profesyonel kulüp olması bekleniyor.