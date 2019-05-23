Kaf-Kaf, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımdan Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Batuhan Kara, Hakan Denizci ve Berke Sarıgül'le 5'er yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Vekili Gökhan Şensan, Futbol Altyapı Başkanı Tayfun Yungul, şube yöneticileri Hakan Çeliker, Ahmet Yimsek, Cenk Karslı ve Teknik Direktör Mesut Toros da katıldı. Geçen yıldan bu yana altyapı atılımı yapan Karşıyaka'da kaleci

Berke sezon başında Eskişehirspor'dan, ön libero Caner ve forvet Hakan sezon başında Aydınspor 1923'ten transfer edildi.

Kanatlarda ve forvette görev yapan Batuhan, 2013'te Altınordu'dan Karşıyaka altyapısına katıldı. Kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Mert de Altay'dan geldiği yeşil-kırmızılılarda 2014'ten bu yana farklı yaş gruplarında forma giyiyor. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi tüm futbolcuların yetiştiriciliklerini de çözdü. Yeni sezonda 5 genç futbolcunun bu sezon Doğukan, Özgür, Görkem, İlyas, Erdoğan, Burak, Namık, Cihan, Efe, Mahir ve Mehmet'in yaptığı gibi A takımda forma rekabetinde olacaklarını söyleyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Sorumlulukları arttı. Artık camiayı temsil edecekler. Karşıyaka'nın geleceği olacaklar. Hepsinden son derece umutluyuz" dedi. Altyapı yapılanmasından A takımda oynama kapasitesinde daha fazla adayın olduğunu belirten Tayfun Yungul ise, "Tüm sezonu izledik. İnce eleyip sık dokuduk. Teknik adam ve psikolog raporuyla ilk etapta 5 gencimizi profesyonel yaptık" diye konuştu.

DHA



