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Karşıyaka'nın yeni teknik direktör adayı Cüneyt Biçer

Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaları sürdüren yönetimin, teknik direktör adayı olarak Cüneyt Biçer'i de listeye eklediği öğrenildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'nın yeni teknik direktör adayı Cüneyt Biçer

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaları sürdüren yönetimin, teknik direktör adayı olarak Cüneyt Biçer'i de listeye eklediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük görevi için ilk etapta Erman Güraçar ismi gündeme gelirken, Cüneyt Biçer'in de adaylar arasında olduğu bildirildi.

Daha önce Altay'ı ve Turgutluspor'u Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkaran Teknik Direktör Biçer, son olarak geçen sezon Şanlıurfaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştırdı. Cüneyt Biçer'in ismi geçmiş yıllarda da Karşıyaka ile anılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı 2019-20'de Turgutluspor'un başındayken Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla geçerek takımına kupa kazandırdı. (DHA)

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