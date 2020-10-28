Karşıyaka’nın rakibi Cizrespor

İzmir Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak 6’ncı hafta maçını Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak.

Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Kaf-Kaf, 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alan rakibini yenerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı sağ bek İlyas forma giyemeyecek. Teknik direktör Soner Tolungüç, rakibi küçümsemeden galibiyet arayacaklarını dile getirdi.

KARŞIYAKA MUHTEMEL 11

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Burak, Arif, Fatih, Mustafa Aşan, Doğukan, Mustafa Değirmenci, Hakan

FEYHAN YAŞAR’DAN ZİYARET

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yapılan yenileme çalışmalarını Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikte yerinde inceleyen Yaşar, futbol sahası, basketbol ve voleybol salonlarını gezdi. Futbol takımının antrenmanını da ziyaret eden Yaşar, sporculara yarın oynanacak Cizrespor maçı öncesi başarılar diledi.

“Bu sezon inşallah şampiyon olursunuz” diyen Feyhan Yaşar’ın sözlerine karşılık futbolcular hep bir ağızdan, “Karşıyaka evimiz, Selçuk Yaşar babamız” tezahüratında bulundu. Bu tezahürat karşısında Feyhan Yaşar’ın duygusal anlar yaşadığı gözlendi. Tesiste yapılması planları projeler hakkında Büyükkarcı’dan bilgiler alan Yaşar, tesisteki incelemelerini tamamlayıp kulüpten ayrıldı.

İKİ KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Karşıyaka Spor Kulübü’nden koronavirüs test sonuçları hakkında yapılan bilgilendirmede, “Profesyonel futbol takımımız için 27 Ekim Salı günü Selçuk Yaşar Tesisleri’nde görevli sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen Covid-19 PCR testleri sonuçlanmıştırdı. Buna göre bir futbolcumuzda ve bir antrenörümüzde pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzun ve antrenörümüzün sağlık durumları detaylı takip altına alınmış, kendileri izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır” ifadelerini yer verildi.

DHA