Karşıyaka'nın potada konuğu Bursaspor
ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği iddialı kadrosuyla sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra deplasmanda son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i 1 sayı farkla elinden kaçıran Pınar Karşıyaka, yarın Frutti Extra Bursaspor'u yeni bir seri başlatma hedefiyle ağırlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği iddialı kadrosuyla sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra deplasmanda son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i 1 sayı farkla elinden kaçıran Pınar Karşıyaka, yarın Frutti Extra Bursaspor 'u yeni bir seri başlatma hedefiyle ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Taylor'ın durumu maç saati belli olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Stal Ostrow'u çekişmeli geçen randevuda 80-77 mağlup etmişti.